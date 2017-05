Escenario 2: El BCRA se mantiene on hold respecto a la parte corta de la curva en pesos, arriesgando a no cumplir su meta inflacionaria del 17% y perdiendo, si se quiere, algo de reputación. Si este fuese el caso, relativo al escenario 1, el carry trade luciría relativamente más débil, no empeorando al menos, lo que hoy ya es un problema: la crónica depreciación del dólar frente al peso como consecuencia del endeudamiento a escala que viene ejecutando la Argentina, fruto de la no-corrección fiscal. Bajo estos supuestos observaríamos: a) tasas nominales aproximadamente constantes en el corto plazo, b) un dólar intentando al menos, hacer piso en la zona de 15.50, c) un rebote económico con mayor chance de ocurrencia, rebote que, by the way, venimos esperando desde el segundo semestre del 2016.