Milagroso, imposible, irrepetible, de otro planeta. No alcanzaron los elogios para describir lo que consiguió Barcelona ante el francés PSG, tras haber sido vapuleado 4 a 0 en el partido de ida. Pero los catalanes no fueron los únicos que festejaron. También los que se animaron a apostar por lo imposible en los distintos sitios de apuesta on line.