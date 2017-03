Es imposible lograr un incremento de salarios que perdure en el tiempo si Argentina no crece y, para ello, los incrementos de productividad son cruciales, no hay otra alternativa posible. La Argentina post-kirchnerista del 2017 nos plantea un drama que a la vez significa una formidable oportunidad: somos el problema, pero también su solución potencial. Los argentinos necesitamos "resetear" nuestro cerebro y si pretendemos vivir mejor, deberemos entender de una vez que para alcanzarlo hace falta una actitud diferente. No esperen sentados que dicho cambio provenga de los políticos, y mucho menos de los sindicalistas, principales responsables del tamaño del Estado. Ellos son la clase menos productiva del país, gozan de ingresos formidablemente por encima de la media y viven fagocitándose en nosotros. Por lo tanto, políticos y sindicalistas, no tienen incentivos para cambiar NADA; de hecho, ellos son el problema. El cambio deberá provenir de nosotros, TODOS los ciudadanos de Argentina: somos la solución. Japón y Europa se levantaron de su destrucción post-guerra trabajando, sacrificándose, innovando, sin reclamarle al Estado soluciones que yacen en el individuo. En ningún libro de historia leí que los japoneses y europeos hayan parado en protesta a su destrucción. Por el contrario, sacaron pecho de donde no lo tenían y trabajaron más, al estilo Winston Churchill: "sangre, sudor y lágrimas". Si votaste cambio, no podés parar el 7M, es así de simple o no entendiste lo que votaste.