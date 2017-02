Los créditos hipotecarios que se otorgarán por medio de ese plan serán no sólo para la construcción de viviendas sino también para la comprar de viviendas usadas y nuevas. No habrá más sorteos para adjudicar esos planes que podrán ofrecer todos los bancos públicos y privados y no solo el Banco Hipotecario Nacional como ocurrió hasta el año pasado.