El esquema de Precios Transparentes todavía precisa muchos ajustes y el impacto aún está lejos de ser el esperado. Sucede que en muchos casos no bajó el precio de venta al público, especialmente en indumentaria, y sin embargo aumentaron los costos de comprar en cuotas. A la mayoría de la gente, además, no le alcanza para comprar al contado y no tiene otro remedio que recurrir a las cuotas. Sólo que ahora le sale más caro que antes.