En caso de no superar dicha franquicia, o no traer nada para declarar, deberá dirigirse al mostrador identificado como "Nada para declarar", en el cual el equipaje será sometido a un control selectivo con un semáforo. Con luz verde, el pasajero entregará la declaración jurada y se retirará. Con luz roja, se realizará un control no intrusivo del equipaje (escáner) y la posterior verificación con lo declarado.