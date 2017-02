4. Inicio de Clases. La mayoría de las provincias aún no arregló con los sindicatos la pauta salarial, salvo Mendoza. Una fórmula de acercamiento podría ser un 4,5% de aumento trimestral, pero no sería la única. Pero, se sospecha en el Gobierno que no será aceptada por Roberto Baradel, secretario general del sindicado de docentes de la provincia de Buenos Aires.