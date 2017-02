Desde la Cámara AFADHYA, que nuclea a 2.000 heladerías artesanales de todo el país, sostienen que les ha sido duro afrontar los aumentos de luz, agua y el 36% de aumento que debieron pagar a sus empleados, sin contar las sumas no remunerativas. No obstante, aseguran que aún no hubo cierres de locales, pero el panorama es desalentador.