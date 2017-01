5-Consultar: Para asegurarse de que el producto que vamos a comprar se adecua a nuestras necesidades, lo mejor es releer el detalle de la publicación y realizar consultas al vendedor en caso de no estar seguros. Despejar las dudas sobre lo que se está comprando es clave para disfrutar la experiencia de shopping online. ¡Importante: consultar las posibilidades de cambio de lo comprado! No es extraño que el talle no sea el adecuado o que el producto no sea exactamente lo que esperábamos.