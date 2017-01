Fossati explicó que "a través de herramientas que estamos utilizando podemos aplicar controles más precisos y eficientes, llegando a un mismo y mejor resultado que lo anterior, sin necesidad de estas medidas mediáticas". Luego, aclaró que eso no quiere decir que no controlan y no fiscalizan: "Son dos cosas diferentes. Usamos otra herramienta, por ejemplo la fiscalización electrónica, la fiscalización inteligente al Domicilio Fiscal Electrónico de cada contribuyente".