-¿Qué es la "Cuarta Revolución Industrial" de la que se habla en Davos?

-Lo más importante es que participamos en dos paneles. Uno, de la Revolución 4.0, que es la llamada Cuarta Revolución Industrial, y en un panel de Latinoamérica con respecto del impacto que esta revolución puede tener en la región. Se llama la "Cuarta Revolución Industrial" porque tiene que ver con la tecnología y cómo la tecnología tiene una curva exponencial de cambios. Los procesos ya no son lineales sino exponenciales. Hay muchos trabajos cotidianos que en el futuro no van a existir más y otros que no existen y se van a crear en los próximos años. Klaus Schwab -creador del Foro de Davos, que escribió el libro "La Cuarta Revolución Industrial- habló en una reunión inaugural de la "Cuarta Revolución Industrial" que se respira hoy en este Foro de Davos.