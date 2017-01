En ese año también publicó su primer libro llamado "Gestión de la empresa moderna en la ingeniería mecánica" y es en parte el lanzamiento de su proyección al mundo de los negocios."Ese texto me abrió grandes puertas en lo académico y lo social porque me convirtió en un invitado de élite de destacados empresarios y políticos que me querían escuchar" cuenta Schwab, en un reportaje publicado en el diario El País de Madrid. "Querían hablar conmigo, conocer mi punto de vista", recuerda Schwab. Luego del éxito de ese libro el profesor comenzó a trabajar en el armado de una plataforma donde se reunieran políticos con gente del mundo de los negocios y así nació el Foro de Davos.