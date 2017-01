Según explicó el ministro de Innovación, Modernización y Tecnología Andy Freire a Infobae, en el caso de que la solución alcanzada en Once sea exitosa, el modelo podría replicarse en otras zonas de la capital donde existe afincada venta ambulante. Freire añadió que el dinero que aporta CAME -un gesto que agradeció"- surge de "un análisis racional" que hace la Confederación Argentina de la Mediana Empresa de estimar el aumento de la recaudación de los comerciantes cuando no tienen vendedores ambulantes enfrente. También, señaló que CAME tiene "una vocación de fomentar el comercio legal, minorista y mayorista en todo el país, y como parte de sus actividades tienen la vocación de dar este incentivo económico y esta capacitación para primero incorporar 600 o 700 antiguos manteros ilegales en comerciantes legales y expandir su base de comercio en el país, y por otro lado ayudar en este caso a todos los comerciantes legales de la calle Pueyrredón que hasta ahora tenían que despedir empleados porque no podían competir con un mantero que vendía a 10 metros de distancia el mismo producto sin pagar impuestos".