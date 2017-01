En el informe de la CAC se relevó avenida Avellaneda, avenida Rivadavia, avenida Pueyrredón, Zona Liniers, Zona Once, avenida Corrientes, Perú; las avenidas Santa Fe, Córdoba, Cabildo y Juramento; Zona Microcentro; Avenida 9 de Julio; Avenida de Mayo; avenida Callao, y Lavalle. Asimismo, la muestra también contempla la Estación Once de Septiembre, Parque Rivadavia, Estación Retiro, Estación Constitución, Plaza de Mayo, Estación Lacroze y Estación Belgrano C.