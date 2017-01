Entre las definiciones más importantes, Dujovne aseguró: "el Presidente me pidió que baje los impuestos al trabajo para aumentar el empleo. Los ingresos de los que trabajadores del sector informal de la economía son la mitad de los que lo hacen en el sector formal. Esto, sin considerar que no hay protección en caso de despido para los informales, que no tienen obra social. Uno de nuestros principales objetivos es reducir los impuestos distorsivos".