Germán Fermo: "El keynesianismo y un gradualismo perdedor, que terminó siendo la nada misma, han resultado ser un grave error y no creo que el pedido de renuncia de hoy implique un cambio sustancial: en 2016, 2017, 2018 y 2019 no esperen grandes cambios macroeconómicos ni grandes resultados, la prioridad será sobrevivir políticamente y la víctima escogida será la economía, presa de un populismo ineludible para transitar un complicadísimo entorno social. El Presidente, quien es el actual Ministro de Economía, no está convencido todavía de que el gradualismo y keynesianismo no sirven y su fracaso rotundo ha quedado demostrado con un 2016 que cierra aproximadamente con una recesión de 2,5% y una inflación de más de 40% y lo peor es que el 2017 no dará espacio político y social para la corrección".