Lalín quedó marcado para siempre como el mandatario que pidió la quiebra del club, algo que los simpatizantes aún no le perdonan: "No voy a la cancha, por una sencilla razón: el insulto. Quedé como el malo de la película. A medida que pasa el tiempo, la gente me odia más. Ahora me odian los hijos de los hinchas que no me vieron".