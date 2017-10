Empieza un linda semana, con muchas ganas de vestir la Camiseta mas linda de Todas 🇦🇷 con un solo sueño.. un solo obejetivo. #vamosargentina #afa #MI9 #mauroicardi ⚪️🔵⚪️🔵

