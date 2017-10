Y sobre el desafío que afrontará la selección argentina de fútbol, que el jueves tendrá un duelo clave ante Perú de cara a la clasificación directa al Mundial de Rusia 2018, opinó: "Son los partidos que a los deportistas les gusta jugar. Es un momento de presión, a todo o nada, te estás jugando la clasificación. A nosotros nos pasó: jugábamos un torneo de ocho días y, si no pasábamos de las semifinales, no clasificábamos a los Juegos Olímpicos. No había margen de error".