Es el tipo de persona que te cuesta trabajo encontrar un rasgo de personalidad que no te guste. Una persona humilde, inteligente, considerado, muy bien educado en cuanto a modales, consciente. No hay nada en el entorno de él que tu digas 'esto tiendo a no verlo o me insulta o me molesta', nada que ver… Todo lo que ves de él te gusta y creo que también es muy sabio en retirarse del medio, en dar su justa medida de presencia y personalidad cuando está en público pero no buscar ese público, no afanarse por estar siempre en los medios sino al revés, retirarse, darse a él espacio y darle al público espacio también.