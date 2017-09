"Yo llegué al ascenso con 23 años sin conocer la ley del offside. Había jugado en la liga de Escobar y me presentaron en Ballester un día antes de que cierre el libro de pases. El técnico me fichó sin conocerme y a la otra semana me mandó a la cancha. En el primer tiempo quedé como 15 veces en offside. Yo insultaba a mis compañeros porque no me la pasaban, les decía que estaba solo, pero en realidad estaba adelantado", contó en la señal de DirecTV con una cuota de humor.