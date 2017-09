Lo llamativo no fue el partido ni el trofeo. Lo que despertó la atención de todos en las redes sociales fue el extraño look de Juampi, que lució un jean, un saco azul y una camisa blanca. Claro está que ese sencillo vestuario no fue lo que robó las miradas: lo que generó cargadas fue su desaliñada barba y el pelo largo como cuando jugaba.