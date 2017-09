"Me sorprendió cómo jugó el Wilstermann. Por algo llegó a los cuartos de final de la Copa. Y no es común que a uno le hagan ocho goles y menos en una instancia tan importante de la Libertadores. Pero bueno, hay días en los que no te sale nada. Y fue una noche en la que a River le salió todo", explicó el dirigente de Boca.