El reconocido cazatalentos Gregorio Carrizo, popularmente conocido como Goyo, reveló que sólo le bastaron un par de minutos para darse cuenta de que Pity era distinto: "En 2007 hicimos una prueba en la cancha de Huracán Las Heras y un chiquitín de 13 años trotaba al lado mío y me miraba hasta que se me aceró y me dijo que quería ir a Buenos Aires. Entonces hagamos algo, mostrate, le respondí".