A los 11 años tuvo que tomar la primera decisión que marcaría el rumbo de su carrera. Cuando era un niño, Facundo alternaba su tiempo entre el tenis y el fútbol: jugaba de 9. "Me acuerdo que un profesor del colegio me llevó a una prueba en Banfield. En el partido hice un gol y el técnico me dijo que había quedado pero no volví. En la entrada en calor había visto que los chicos se pegaban mucho y no me gustó. Eso fue lo que hizo que me dedicara al tenis", confiesa.