Además, la afectada describió en qué consistió la tarea del futbolista: "Estaba como voluntario, barriendo, trapeando, dando de comer, dando agua, cargando cosas… yo no sabía quién era hasta que vino a verme, porque me tienen que vendar los pies por las heridas. Me preguntó si iba a comer y le dije que no porque no me podía mover. Entonces se fue rápido a comprarme una andadera para que pueda movilizarme".