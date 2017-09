Con la idea de "descomprimir la situación", Aguirre remarcó que no dio espacio para negociar su continuidad con los dirigentes: "Entendimos que era lo mejor, no había posibilidades de revertirlo. Sabíamos que si no continuábamos (en la Copa) hasta ahí iba a llegar nuestro vínculo". Había un acuerdo tácito para que siguiera hasta diciembre, pero el mismo se abortó.