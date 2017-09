En agosto pasado, en medio de su participación en el US Open, el Yacaré fue consultado por su presencia en el repechaje con Kazajistán y respondió: "Yo no voy a ir, ya se lo comuniqué al capitán y le di los motivos. Ya estoy en otra etapa, di mucho para la Copa Davis. Di el máximo y nunca le dije que no a nadie. Incluso di más de lo que podía, y dejé muchas cosas de lado. Hasta dejé un hijo con dos días para jugar una serie", remarcó y añadió: "Es tiempo de que vayan otros jugadores que quieran ir".