A modo de ejemplo, compartió una tierna historia de su infancia: "En los entretiempos de los partidos de basquet siempre están todos los chicos corriendo por la cancha, y yo también lo quería hacer, por más que no pudiera correr. Entonces mi abuelo Lalín me adaptó una patineta para que yo me sentara arriba y jugara con todos. Creo que hoy le hubiera encantado ver todo lo que me está pasando".