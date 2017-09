Su debut en Primera llegó en Europa. El OFI Creta y el Tympaki significaron su trampolín para probar suerte en el Viejo Continente, pero un destino inesperado le jugó una mala pasada. "Fui a Grecia y adquirí experiencia, pero cuando viajé a Eslovenia me lesioné y descubrí que ese no era mi lugar. Era muy frío y no podía desarrollar todo mi potencial. Por eso hablé con mi representante y él me trajo para Argentina", explicó el delantero en el programa emitido por DirecTV Sports.