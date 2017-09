Además, el ex jugador advirtió que "Sampaoli aún no demostró nada", dado que el entrenador de Casilda "no armó bien el equipo frente a Uruguay y Venezuela". "No me gusta que Argentina juegue con línea de tres", detalló Bochini antes de referirse al tema principal que preocupa a los medios de comunicación sobre dónde se debe disputar el duelo decisivo ante el combinado incaico.