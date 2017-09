En el polvo de ladrillo, Muñiz no se sintió como pez en el agua aunque se fue feliz, como chico con juguete nuevo. "Que el mejor de todos me dé una clase exclusiva de un deporte que me encanta y que sea en el cancha en la que se disputó la Copa Davis son cosas mágicas, impagables. Sigo cumpliendo sueños", contó el joven, quien hace poco fue a un entrenamiento de Juan Martín del Potro para conocerlo y, desde el 2016, representa al club de sus amores (San Lorenzo) en el circuito mundial de surf.