Signorini contó que no mira los partidos del elenco de Jorge Sampaoli y aseguró que "no volvería a la selección argentina con estos dirigentes, no me merecen". Sobre el andar del combinado albiceleste, agregó: "No hay tiempo de trabajo, un equipo es producto de los ensayos y los jugadores llegan un día antes. Por eso la mayoría de las selecciones juega mal. El resultado es lo que menos importa, lo que importa es el fútbol argentino, volver a las bases, a las fuentes, y apostar por quienes tienen los valores que el fútbol tiene que tener".