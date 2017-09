Pero al menos para mí todo es fácil con tu ejemplo. Puede parecer tonto, quizá cursi, pero estos años tuyos de pelea, de haber pasado de analizar el retiro a ganarle al mejor de la historia, en uno de los escenarios más imponentes (US Open), hacen que ninguno de los mortales nos rindamos ante la adversidad. Sos un ejemplo de superación, Delpo. Sos una inspiración. Demostraste que todo se puede. A mí, al menos, me das fuerzas para seguir persiguiendo mi sueño de ser el primer argentino en llegar a la elite del surf (Championship Tour). Para muchos argentinos, en un momento tan convulsionado en muchos aspectos, también sos un faro. A muchos de ellos te los ganaste. Hace poco te criticaban por no jugar la Copa Davis, por no ganarla, pero vos seguiste en silencio y lo hiciste. Hoy sos un ídolo, aunque para mí siempre lo fuiste. Miraba tus videos, tus hazañas en la cancha, para motivarme antes de mis torneos. Porque el corazón que hoy muchos ven, yo lo vi siempre.