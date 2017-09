Sin escaparle a ningún tema, Ahumada calificó de "bipolar" a Pasarella y explicó el juicio que mantiene con River. "Lo que tengo es un juicio laboral que sigue abierto, ya lleva 5 o 6 años. Ahí sí quedó un poquito de dolor porque yo cuando me voy no inhibo al club porque en ese momento era el técnico Pasarella y tenía una relación relativamente buena. Él me pidió que no lo haga y no lo hice, y después nunca más me dieron pelota. Se estaban por vencer los dos años que tenía para poder hacer el juicio para cobrar y finalizando esos dos años decidí hacerlo", contó en diálogo con Arroban Fútbol Show.