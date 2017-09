"Mi hermana para mí es muy importante. Le hago un regalo en cada partido, la señal de la cruz. Tengo recuerdos hermosos. A mi familia y a mí no nos gusta hablar de eso, pero es muy especial. Yo sé que me cuida y me guía, y que siempre me da fuerzas", dijo el tenista argentino que anoche volvió a hacer historia también ante Federer y de nuevo en el US Open, aunque ahora, a diferencia de ocho años, fue en cuartos de final para clasificarse a las semis, donde enfrentará a Rafael Nadal.