En el Patrón entrerriano, por su parte, que contrató como entrenador a Juan Pablo Pumpido, sumó a último momento al defensor Agustín Sandona (ex Unión de Santa Fe) pero no será de la partida en el debut, y si estarán otras caras nuevas como Blas Cáceres (ex Vélez) y Adrián Balboa (ex Sarmiento de Junín), mientras que no está definido si jugará en ataque Mauricio Carrasco o Alberto Contrera.