Durante el programa emitido por Canal 13, Victoria Xipolitakis, una de las invitadas, quiso comentarle al ex piloto que su primo, Emanuel Moriatis, le mandaba saludos, pero advirtió que el Flaco no la oía del todo. "¿Me escucha bien?", le preguntó la vedette. "Es que me dejó sordo el automovilismo", le contestó Traverso, quien además explicó que utiliza audífonos.