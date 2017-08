"Yo estoy bien, solo tengo un golpe en la mano que está inflamada, pero la verdad que estoy bien. Como te dije, gracias a Dios la puedo contar porque fue un golpe muy fuerte. La categoría me dijo que el auto no sirve más, así que estoy contento porque estoy bien pero muy triste por el auto porque se rompió todo. Hay que esperar a la próxima carrera y si no se llega esperar hasta volver de nuevo", cerró.