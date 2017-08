Fue aquel un tiempo de introspección en su vida. El golpe había sido demasiado fuerte y él era apenas un adolescente. El costo fue muy alto y cómo no pensar que si no hubiésemos hecho ese viaje… Pero no había muchos caminos para seguir. "O me estancaba o salía más fuerte", recordó Eduardo de esos días difíciles en los que decidió seguir en homenaje a su padre, respecto de quien había adquirido la pasión por la bicicleta ya que tanto él como su madre eran destacados aficionados del deporte del pedal allá en Chubut, la provincia que los vio nacer.