La Joya, ex campeón ecuménico welter, espera concretar el desquite con el estadounidense Brandon Ríos en octubre, en condición de visitante. El noqueador de San Miguel remarcó en diálogo con Radio La Salada (AM 1300) que "acá las bolsas son una vergüenza" y que "no enfrentar a boxeadores de primera línea porque cada promotor cuida su quintita va a repercutir cuando vayan a combatir afuera".