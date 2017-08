El capitán boquense, que destacó que el colombiano Edwin Cardona tiene la misma visión de juego que Juan Román Riquelme, también ahondó en el tema Selección. "No fueron fáciles mis lesiones y ojalá se me dé para terminar un ciclo, es el deseo máximo, pero no me obsesiono", afirmó. Y por último, derribó otro mito que lleva mucho tiempo: el Club de Amigos de la Selección. "No es cierto. No pasa o nunca me enteré", concluyó.