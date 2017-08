"Mire la fila y lo vi a él. No lo podía creer, hacía meses que había querido contactarlo, pero sin suerte. Conocerlo y contarle mi proyecto era el otro gran objetivo del viaje", explica Seba. La referencia es para el Padre Pedro Opeka, famoso argentino que trabaja desde hace 48 años para los pobres en aquel país africano y que ha sido propuesto varias veces para el Premio Nobel de la Paz. "Me acerqué, lo saludé y le comenté de mi ONG, del trabajo social que hago y le entregué mi libro Superarse es Ganar. Su reacción me dejó shockeado porque no sólo me felicitó sino que me invitó a visitar su fundación y hasta quedarme en su casa. Nada de hotel, me dijo. Y me escribió de puño y letra cómo llegar al lugar… Nos abrazamos y yo me subí al avión casi levitando. La carrera no había empezado y ya había cumplido uno de mis sueños", relata Armenault.