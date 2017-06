En 2015, la Pulga dejó en el camino al defensor del Bayern Münich, quien colaboró con su caída para generar una impactante imagen. "Cuando me acerqué a Boateng todo lo que estaba pensando era cómo tratar de pasarlo, cómo acercarme a mi objetivo, que era marcar el gol", señaló el futbolista rosarino en una entrevista con la publicación inglesa Four Four Two.