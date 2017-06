"Quiero hablarle a la Señora Qing Hui Tang.

Yo la recibí hace poco en Buenos Aires, y Usted me mintió en la cara. Me habló de ir a China, me habló de llevar a cabo distintas actividades, pero fueron todas mentiras. De la auditoría que realizamos, encontramos que actualmente hay un montón de 'Academias Maradona' funcionando en China. Incluso hay oficinas comerciales y una sociedad a mi nombre, las cuales desconozco.

La Señora Qing Hui Tang me mintió.

Quiero aclararle al mundo que estas academias pueden llevar mi apellido, pero lo que nunca van a tener es mi trabajo, ni mis veinte años de experiencia como futbolista.

Próximamente, y gracias a la embajada argentina, voy a tener el gusto visitar China para reunirme con su presidente, que es un gran fanático del fútbol como muchos de nosotros. Y voy a tener la oportunidad de encontrarme cara a cara con esta Señora, en una mediación, en la que le voy a decirle personalmente lo mentirosa que es.

Un saludo a todos los Maradonianos, y gracias por el apoyo de siempre"