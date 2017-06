La visión de Battaglia no sólo se basó en su pasado como jugador, dado que en su faceta como analista deportivo vivió transmisiones de partidos que lo entusiasman de cara al futuro. "La verdad es que dudé aceptar la chance de comentar porque tenía que ser el segundo del relator, que es una tarea nueva para mí. Igual no me disgustó, si en algún momento se da la posibilidad de hacerlo nuevamente lo haré con gusto". La frase fue acompañada de una sonrisa que se convirtió en carcajada cuando la consulta se basó en la actualidad de la grilla de programación de los canales de aire, que incitan a promocionar las novelas extranjeras. "El relator sabía que no miro Moisés y los diez mandamientos, pero a propósito me hizo hablar de eso. Como en ese momento del partido atacaba Boca le pasé la pelota a él", concluyó entre risas.