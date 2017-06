Y así fue. Gonzalo llamó a una prima suya que entonces vivía en Buenos Aires y le pidió que lo fuera a buscar. Había jugado en Casa Amarilla y en Ezeiza, y sus goles llamaron la atención de los formadores. Le pidieron que se quede, pero él volvió a su pueblo. "Cuando le conté a la gente de acá me decían 'hacé un esfuerzo, no seas maricón, quedate', pero yo me volví. "Me acuerdo que cuando llegué a Boca, el primer día, estábamos todos sentados en una cancha y de repente apareció Palermo y yo lo miraba y pensaba 'no, no puede ser, no me puede estar pasando esto'… "Justo fue al año que estaba dirigiendo Ricardo La Volpe y yo no lo podía creer, pero extrañaba demasiado".