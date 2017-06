Como no podía ser de otra forma, la Pulga señaló su debut mundialista entre sus tres grandes encuentros con la Selección. Fue en la goleada 6-0 ante Serbia y Montenegro, por la segunda jornada del grupo C que vería líder al equipo dirigido por José Pekerman. Ingresó por Maxi Rodríguez a falta de un cuarto de hora para el final y otorgó cifras finales al marcador. "Había tenido varios amistosos y no sentí nervios, disfruté jugar esa Copa del Mundo", recordó.