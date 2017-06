Pese a que no figure en los estándares que pretende a futuro, Manolo Cadenas se rinde ante el talento que despliega Diego Simonet cada fin de semana en la competitiva liga francesa. "Es una referencia. Si bien no es muy alto, es un jugador de altísimo nivel. Demuestra que no es necesario medir dos metros para ser un jugador de talla mundial. Es espectacular, tiene una gran calidad y creatividad".