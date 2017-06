Sin embargo, en un momento de la charla, De Vicenzo, quien además tiene en su haber el PGA Tour 1957, 1966, 1968; y el Senior PGA Tour 1974, 1966, 1984; y en 1967 se consagró en el Abierto Británico, pasando a la historia por ser el ganador más longevo de ese certamen, dejó una frase que sorprendió a los entrevistadores: "Ya no voy más a jugar, no puedo caminar tanto y no puedo andar solo. Me tienen que llevar. Si me llevan seguro voy a mirar, encantado, pero ya no se interesan por los que no pueden. Si no pueden que se jodan".